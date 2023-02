15-Jähriger aus Ludwigshafen vermisst - Suche mit Lichtbild

Ludwigshafen. Ein Jugendlicher aus Ludwigshafen wird seit Mittwochnachmittag vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 15-jährige Lucas R. zuletzt am Mittwoch gegen 16.30 Uhr in der Kärntner Straße in Ludwigshafen gesehen. Der Vermisste konnte trotz intensiver Suchmaßnahmen noch nicht gefunden werden. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe.

Lucas wird wie folgt beschrieben: 1,83 m groß, athletische Statur, kurze braune Haare und grün-braune Augen. Bekleidet ist er vermutlich mit einem dunklen Jogginganzug.

Weitere Informationen und das Lichtbild des Vermissten finden Sie hier.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt von Lucas geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621 963-2122 bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen zu melden.