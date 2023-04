15-Jährigen in Ludwigshafen erpresst und geschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein 15-Jähriger ist am Mittwochmittag von zwei Jugendlichen in Ludwigshafen geschlagen worden. Die Unbekannten hatten ihn nach Angaben der Polizei zuvor in einem Bus der Linie 73 genötigt, seine Tasche herauszugeben. Der 15-Jährige meldete den Vorfall dem Busfahrer, der die Jugendlichen zur Rede stellte und die Täter dazu brachte die Tasche wieder zurückzugeben.

Der 15-Jährige und die beiden Unbekannten stiegen im Bereich der Hermann-Hesse-Straße aus. Als der Bus außer Sichtweite war, griffen die beiden Jugendlichen den 15-Jährigen an und schlugen auf ihn ein. Dem 15-Jährigen gelang schließlich die Flucht zu einer nahegelegenen Schule. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632403 bei der Polizei zu melden.