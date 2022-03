15-Jährige im Bus beleidigt, bedroht und geohrfeigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Eine 15-Jährige ist am Mittwochmittag in einem Bus in Ludwigshafen von einem Mann beleidigt, bedroht und geohrfeigt worden. Nach Angaben der Polizei stieg die junge Frau gegen 14.45 Uhr an der Haltestelle „Marienkrankenhaus“ in einem Bus der Linie 75. Dort geriet sie mit einem Pärchen in Streit, im Verlauf dessen der unbekannte Mann sie beleidigte. Als der Bus bremste, stieß sie gegen den Mann, was diesen dazu veranlasste, sie wegzustoßen und sie zu bedrohen. Die unbekannte Frau kam nun ebenfalls zu der 15-Jährigen und schlug ihr mit der flachen Hand auf die Wange. Am Berliner Platz verließ die 15-Jährige den Bus und ging zur Polizei.

Der unbekannte Mann war etwa 30 Jahre alt und hatte kurze braune Haare. Er trug eine helle Jacke und eine blaue Jeans mit Zahlen auf dem Bein. Die unbekannte Frau war ebenfalls etwa 30 Jahre alt und hatte lange blonde Haare. Sie trug eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.