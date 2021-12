140 000 Euro für Bedürftige

Ludwigshafen. Die BASF spendet zu Weihnachten 140 000 Euro an hilfsbedürftige Menschen und soziale Projekte in Ludwigshafen und Umgebung. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, gehen allein 50 000 Euro der traditionellen Weihnachtsspende an die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses. „Wir wollen damit Kinder und Jugendliche unterstützen, die unter der Corona-Pandemie und ihren Einschränkungen besonders zu leiden haben“, sagt Werksleiter Uwe Liebelt.

20 000 Euro fließen in soziale Projekte der Stadt Ludwigshafen, weitere jeweils 5000 Euro erhalten der protestantische Kirchenbezirk und das katholische Stadtdekanat. 10 000 Euro gehen an den Rhein-Pfalz-Kreis und insgesamt 50 000 Euro kommen anderen kirchlichen, karitativen und gemeinnützigen Einrichtungen in Ludwigshafen zugute. jei/red