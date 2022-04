14-Jähriger wurde beklaut und ins Gesicht geschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag in Ludwigshafen von einem Jugendlichen angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, war der etwa 15- oder 16-jährige Täter Teil einer sechs- bis siebenköpfigen Gruppe am Rathausplatz. Er sei gegen 20 Uhr auf den Jungen zugegangen und habe Bargeld von ihm gefordert. Der Täter nahm einen Fünf-Euro-Schein an sich, schlug dem 14-Jährigen ins Gesicht und flüchtete.

Er habe eine Fleece-Weste, einen blauen Pullover mit einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen getragen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer 0621/963-2773 abzugeben.