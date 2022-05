14-Jähriger auf gestohlenem Roller unterwegs

Ludwigshafen. Zwei Jugendliche sind am Samstag mit einem gestohlenen Roller in Ludwigshafen-Friesenheim unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie von einem Zeugen gemeldet, dem das fehlende Kennzeichen aufgefallen war. Die Beamten fanden den 14- und 15-Jährigen zusammen mit dem zur Fahndung ausgeschriebenen Roller in einer Kleingartenanlage. Der 14-Jährige gestand, diesen ohne Fahrerlaubnis gefahren zu haben. Der Roller wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Jungen eingeleitet.

