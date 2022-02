14-Jährige in Ludwigshafen von unbekanntem Mann belästigt

Ludwigshafen. Eine 14-Jährige ist am Dienstagabend von einem unbekannten Mann auf der Straße belästigt worden. Laut Polizeibericht war das Mädchen gegen 20.30 Uhr auf der Bürgermeister-Trupp-Straße unterwegs als sie von einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann angesprochen und am Körper angefasst wurde. Darauf sei sie schreiend vor ihm weggerannt. Der Täter habe sie noch bis zu einer Bar verfolgt, in der sie Hilfe suchte. Er sei dann auf seinem roten Fahrrad in Richtung Edigheimer Straße weggefahren.

