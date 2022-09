1.300 Euro Diebesgut aus Auto in Ludwigshafen erbeutet

Ludwigshafen. Während sie in Ludwigshafen im Supermarkt war, ist am Samstagvormittag in das Auto einer 47-Jährigen eingebrochen worden. Sie hatte ihren Wagen ohne abzuschließen in der Berliner Straße abgestellt. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem Auto ihre Handtasche, in der sich ihr Geldbeutel und ihr Mobiltelefon befanden. Das Diebesgut liegt im Wert von etwa 1.300 Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621/963-2122 abzugeben.

