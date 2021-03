Ludwigshafen. Im neuen Corona-Testzentrum in der Friedrich-Ebert-Halle sind am Montag rund 130 Abstriche genommen worden. Das teilte die Stadt am Nachmittag mit. Lediglich ein Schnelltest zeigte ein positives Ergebnis, die betroffene Person wurde an das Klinikum weiterverwiesen, wo ein PCR-Test die endgültige Diagnose bringen soll. Die Verwaltung bittet in diesem Zusammenhang Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, sich direkt an die Infektionsambulanz zu wenden. Die neuen Schnelltestzentren in der Eberthalle und in Oggersheim seien für symptomfreie Menschen gedacht. Jeder Bürger kann sich dort einmal pro Woche kostenfrei einem Test unterziehen.

Das Testzentrum in der Eberthalle ist ab sofort immer montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Das von der DLRG betriebene Testzentrum Am Brückelgraben 72 in Oggersheim ist montags bis freitags von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) dankte den Helfern.

Der Betrieb im kostenpflichtigen Testzentrum in der Walzmühle geht ebenfalls weiter. „In Sachen Service und Geschwindigkeit werden wir als privater Betreiber im Schnelltestcenter Ludwigshafen in der Walzmühle auch weiterhin Maßstäbe setzen, unsere Kundschaft honoriert das täglich“, teilt ein Sprecher des Betreibers SI Trading GmbH mit. Man freue sich über die ergänzenden Angebote im Kampf gegen die Pandemie. Unterdessen ist der Inzidenzwert in Ludwigshafen wieder leicht gestiegen – auf 55,7. jei