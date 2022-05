13- und 16-Jährige sexuell belästigt

Ludwigshafen. Bei einem Spaziergang sind am Montagabend zwei Mädchen sexuell belästigt worden. Nach Angaben der Polizei gingen die 13-Jährige und die 16-Jährige zu Fuß auf der Bruchwiesenstraße, als sie an einer Sitzbank vorbeiliefen, auf der ein Mann saß. Die beiden Mädchen konnten den Mann dabei beobachten, wie er laut Polizei mit seiner Hand an seinem Glied in der Hose manipulierte. Beide Minderjährige flüchteten umgehend nach Hause. Der Mann sei im Alter von 20 bis 30 Jahren und trug zum Tatzeitpunkt ein blau-weiß gestreiftes T-Shirt und eine kurze graue Hose.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632773 bei der Polizei zu melden.