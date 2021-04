Mutterstadt. Ein schreiender 13-Jähriger hat an Ostersonntag zu einem Polizeieinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße geführt. Ein Nachbar hatte laut Polizei in der Wohnung laute Schreie vernommen und befürchtet, dass jemand Hilfe brauche. Daraufhin alarmierte er gegen 23 Uhr die Polizei. Die Beamten konnten den Verursacher des Geschreis schnell ausfindig machen: Es handelte sich um einen 13-Jährigen, der das Videospiel "Fortnite" spielte. Dabei regte er sich offenbar derart über den Spielverlauf auf, dass er seinen Emotionen freien Lauf ließ. Die Beamten mussten ihn nur zur Ruhe ermahnen.

