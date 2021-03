Ludwigshafen. Zwei Unbekannte haben am Samstagabend in Ludwigshafen eine 13-Jährige sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Mädchen zwischen 20.30 und 21 Uhr an der Unterführung der B44 zwischen der Jägerstraße und der Havering-Allee unsittlich von den beiden Männern berührt. Die Täter rannten dann in unbekannte Richtung davon. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: männlich, braune Augen, gebräunte Haut, mindestens 180 cm groß, 35-40 Jahre alt, hagere Gestalt, schmales Gesicht, trug schwarze Wollmütze und Handschuhe. Auffällig seien die zusammengewachsenen Augenbrauen gewesen.

2. Täter: männlich, kleiner als der erste Täter, hatte auffällig korpulente Unterarme. Beide Männer sollen sich in polnischer Sprache unterhalten haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei unter der Rufnummer 0621/963-2728 oder 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k2@polizei.rlp.de zu melden.