Zwölfjährige von Unbekanntem im Bus sexuell belästigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist am Donnerstagnachmittag in einem Bus in Ludwigshafen von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr das Mädchen um 16.32 Uhr im Bus der Linie 74 von der Haltestelle "Halbergstraße" in Richtung Mundenheim, als der Unbekannte sie am Oberschenkel streichelte. Beide stiegen an der Haltestelle "Am Schwanen" aus. Die Videoaufzeichnung des Busses wurde nach Polizeiangaben gesichert.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 1,70 m groß, hatte eine Glatze, trug eine weiße FFP2-Maske und war mit Arbeitskleidung (Jacke und Hose) schwarz / blau bekleidet.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegengenommen.