Ludwigshafen. Ein 12-Jähriger hat am Montagnachmittag in der Ludwigshafener Passadenaallee versucht, zwei 11-Jährige auszurauben. Nach Angaben der Polizei soll er von den beiden auf eine aggressive Art Geld gefordert und anschließend ihre Taschen durchsucht haben, bevor er den Tatort verließ. Die verständigten Polizeibeamten konnten den 12-Jährigen in der Nähe kontrollieren. Er beleidigte und bedrohte die Beamten während des Einsatzes massiv. Er wurde im Anschluss an seine Mutter übergeben.

