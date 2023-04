12-Jähriger über den Fuß gefahren - Unfallfahrer flüchtet in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein etwa 50 Jahre alter Autofahrer hat am frühen Freitagnachmittag in Ludwigshafen ein 12-jährigens Mädchen angefahren. Nach Polizeiangaben wurde das Mädchen bei dem Unfall in der Saarlandstraße im Bereich der Haltestelle "Am Schwanen" leicht verletzt. Der Unfallverursacher kam aus Richtung Rheingönheimer Straße und fuhr dem 12-jährigen Mädchen, welches die Fahrbahn queren wollte, über den Fuß.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend flüchtete der Autofahrer. Das Mädchen wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeugführer (circa 50 bis 60 Jahre) und dem Fahrzeug (Farbe rot, Golfklasse) machen können.

Mehr zum Thema Blaulicht Aus Rache: 23-Jähriger verletzt Kind in Mannheim Mehr erfahren Blaulicht Fahrgast in einem Linienbus in Mannheim schwer verletzt – Verursacher begeht Unfallflucht Mehr erfahren Polizeigewahrsam Betrunken in Ludwigshafen: 37-Jähriger schlägt mit Bierflasche auf 40-Jährigen ein Mehr erfahren

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632122 entgegen.