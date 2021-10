12-Jährige mit Taschenmesser bedroht

Ludwigshafen. Ein 12-jähriges Mädchen ist am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in einer Straßenbahn von zwei Jugendlichen bedroht worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Mädchen mit ihren Freundinnen in der Linie 6a in Richtung Rheingönheim Endhaltestelle unterwegs. Als die anderen Mädchen an der Station Stifterstraße ausstiegen, kamen zwei Jungs auf die 12-Jährige zu. Im Laufe des Gesprächs holte einer der beiden ein Taschenmesser aus seiner Hosentasche und forderte Bargeld von dem Mädchen. Als diese ihm einen kleinen Betrag aushändigte, ließen die Jugendlichen von ihr ab. Alle Beteiligten stiegen an der Endhaltestelle aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Junge mit dem Taschenmesser soll etwa 13 Jahre alt gewesen sein. Er war circa 170 cm groß, hatte braune Augen, eine dunklere Hautfarbe und trug eine graue Oberbekleidung sowie dunkelblaue Jeans. Sein Begleiter war etwa 14 Jahre alt, hatte ebenfalls braune Augen, helle Haut und einen Boxerhaarschnitt.

Sachdienliche Hinweise sollen an die Polizeiinspektion Ludwigshafen, Telefonnummer 0621/9632122 gegeben werden.