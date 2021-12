11,4 Millionen Euro fürs Dichterquartier

Ludwigshafen. „Wie geht es weiter im Dichterquartier?“ Diese Frage war Gegenstand einer digitalen Informationsveranstaltung, in die sich rund 40 Interessierte eingewählt hatten. Verantwortliche der Stadt Ludwigshafen und Vertreter zweier Planungsbüros berichteten über den Sachstand zur Weiterentwicklung des Gebiets zwischen Richard-Dehmel- und Sudermannstraße im Norden, Stifterstraße im Süden sowie den Freiflächen des Sportparks Südwest östlich der Saarlandstraße.

Dass das im Jahr 1956 erbaute, 46 Hektar fassende Areal attraktiviert werden soll, geht auf einen Beschluss zurück, den der Stadtrat im Juni 2019 gefasst hat. Damals wurde ein vorläufiges Programmgebiet festgelegt, Anfang dieses Jahres erfolgte schließlich die Eröffnung des Quartiersbüros im ehemaligen Pfarrhaus in der Georg-Herwegh-Straße. Dies war zugleich der Startschuss für ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK), aus dem sich – unter Einbeziehung der Bevölkerung – die nun vorgestellten Maßnahmen herleiten.

Wie Stadtplaner Henrik Freudenau vom beteiligten Dortmunder Büro „StadtRaumKonzept“ erklärte, wurden die geplanten Vorhaben in vier Handlungsfelder unterteilt: Städtebau, Grün-/Freizeit-/Sportflächen, Verkehr und soziale Infrastruktur. Als Hauptprojekt dürfte die Schaffung eines zentralen Platzes in der Quartiersmitte gelten. Der neue Anlaufpunkt für die Bevölkerung ist an der Schnittstelle Heinrich-Heine-Straße/Georg-Büchner-Straße vorgesehen.

Klimaschutz und Nahverkehr

Zu den Maßnahmen im Bereich Städtebau gehören darüber hinaus die Aufwertung des Straßenraums, die Erneuerung der Quartierseingänge und ein barriefreier Zugang zum ESV-Sportgelände. Schon ab 2022 könnte ein „Quartalsgespräch Sauberes Dichterquartier“ etabliert werden. Darüber hinaus ist ein „Runder Tisch Wohnungswirtschaft“ angedacht, an dem sich die vier in der Siedlung vertretenen Wohnungsgesellschaften beteiligen sollen.

Eine von insgesamt drei Klimaschutzmaßnahmen betrifft die Kindertagesstätte Albert Schweitzer. Die energetische Sanierung, die sich bereits in der baufachlichen Prüfung befindet, könnte 2022 beginnen. Im Handlungsfeld Verkehr liegt der Fokus auf einem Nahmobilitätskonzept und der mittelfristigen Einrichtung eines Schulwegmanagements. Damit sollen ein Parkraumkonzept, Ladepunkte für E-Fahrzeuge, eine Car- und eine Bike-Sharing-Station einhergehen. In Betracht kommt auch ein verbilligtes ÖPNV-Ticket für Mietergemeinschaften. In sozialer Hinsicht soll das Viertel durch einen Stadtteiltreff am Quartiersplatz sowie eine Anlaufstelle für Jugendliche aufgewertet werden. Hierfür fassen die Planer leerstehende Gebäude ins Auge.

In die Entwicklung der auf ein Jahrzehnt angelegten, vorwiegend baulichen Maßnahmen waren die Bürger in vielfältiger Weise eingebunden. Regelmäßig konnten die rund 4 000 Menschen, die im Quartier leben und arbeiten, ihre Ideen und Anregungen einbringen. 103 Beiträge wurden mit einer „interaktiven Ideenkarte“ im Frühjahr eingesammelt, weitere 34 Postkarten mit Vorschlägen fanden ihren Weg in den Briefkasten von Quartiersmanagerin Lisa Martin. Auf Stadtteilspaziergängen äußerten Kinder und Jugendliche Verbesserungswünsche. Höhepunkt war die „Zukunftskonferenz“ am 15. Juni, bei der mit den Anwohnern Ziele formuliert und konkrete Projekte für das Dichterquartier erarbeitet wurden.

Bis aus dem Handlungskonzept konkrete Bautätigkeit wird, ist es laut Annegret Borgwardt allerdings noch ein längerer Weg. Wie die Projektleiterin aus dem Bereich Steuerung der Stadt Ludwigshafen erläuterte, soll das ISEK Mitte Februar in den Stadtrat eingebracht werden. Eine Konkretisierung und Prüfung jeder Maßnahme stehe dann bevor. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von 11,4 Millionen Euro gerechnet, wobei 7,4 Millionen allein auf das städtebauliche Handlungsfeld entfallen. Der Eigenanteil der Stadt ist mit zehn Prozent veranschlagt, der Großteil soll mit Fördermitteln aus dem Städtebauprogramm von Bund und Land finanziert werden. Aktuelle Infos rund um das Dichterquartier gibt es online auf www.dichterquartier.ludwigshafen.de.

