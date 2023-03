Elfjähriger in Ludwigshafen von Unbekannten angegriffen und verletzt

Ludwigshafen. Ein elfjähriges Kind ist in Ludwigshafen am Montagmorgen von Unbekannten angegriffen und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Junge gegen 8.30 Uhr gemeinsam mit einem Zehnjährigen in der Pfarrer-Krebs-Straße unterwegs, als sie von drei unbekannten Personen verfolgt wurden. Einer der Unbekannten habe dem Elfjährigen dann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und kurz in den Würgegriff genommen. Die Angreifer konnten unerkannt entkommen. Es soll sich bei ihnen um Jugendliche gehandelt haben. Eine genaue Beschreibung lag nicht vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/9632122 bei der Polizei zu melden.