Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist in eine Baustelle eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, gelangten unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag bis Montag auf ein Baustellengelände in der Magnetbandstraße. Dabei wurde Werkzeug und Baummaterial in Höhe von 10.000 Euro entwendet. Hinweise erbittet die Polizei unter der folgenden Rufnummer 0621 963–2222.

