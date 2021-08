1000. Geburt des Jahres im St. Marienkrankenhaus

Ludwigshafen. Im St. Marienkrankenhaus ist am Sonntagmorgen das 1000. Kind auf die Welt gekommen. Dies gab das Krankenhaus in einer Pressemitteilung bekannt. Mutter und Tochter sind wohlauf und nach einem kurzen Aufenthalt schon wieder daheim. Eigentlich ist das Mädchen die 2021. Geburt in diesem Jahr. Denn in der Klinik sind in den vergangenen Monaten 21 Zwillingspaare auf die Welt gekommen.

Insgesamt haben am Sonntag sieben Kinder das Licht der Welt erblickt, davon sechs Mädchen, teilt das Marienkrankenhaus mit. 1700 Geburten zählt das St. Marienkrankenhaus jährlich. Dabei werden aber deutlich mehr Kinder geboren, da das Team der Geburtshilfe auf Zwillinge und Drillinge spezialisiert ist. Die 1000. Geburt war im vergangenen Jahr ein paar Tage später: nämlich erst am 19. August.