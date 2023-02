Ludwigshafen. Ein Kofferraum ist in Ludwigshafen am Sonntagnachmittag beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, parkte der 50-Jährige, gegen 14 Uhr, seinen weißen Mercedes auf einem Parkplatz in der Frankenthaler Straße. Als der Mann gegen 17 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Kofferraumdeckel beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 0621 963–2222 zu melden.

