Es ist die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die Menschen leben in Armut. Viele Geflüchtete sind auch nach Ludwigshafen gekommen, sie brauchen Nahrung, Kleidung und Wohnungen. Gemeinsam mit anderen Frauen gründet Berta Steinbrenner damals das Evangelische Sekretariat Ludwigshafen am Rhein und gibt der kirchlichen Hilfe erstmals eine feste Anlaufstelle. Es ist die Geburtsstunde der Diakonie in

...