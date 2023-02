10 Kilogramm Marihuana und 20.000 Euro: Vier Männer in Ludwigshafen festgenommen

Ludwigshafen. Am Montagnachmittag sind vier Männer beim Handel mit Drogen in Ludwigshafen aufgefallen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und das Polizeipräsidiums Rheinpfalz mitteilte, kontrollierten Polizeikräfte vier Männer im Alter von 33, 40, 43 und 48 Jahren in der Mannheimer Straße, als diese beim Verkauf von Drogen beobachtet wurden.

Infolgedessen stellten die Beamten rund 10 Kilogramm Marihuana und rund 20.000 Euro Bargeld sicher. Dadurch wurden die Männer vorläufig festgenommen.

Prozess und Gefängnis

Der 40-Jährige und der 33-Jährige wurden dabei gestern dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal die Untersuchungshaftbefehle. Die Männer wurden anschließend in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Der 43-Jährige und der 48-Jährige wurden wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß entlassen.