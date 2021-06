10-jähriger Junge und 63-jährige Frau bei Vollbremsung leicht verletzt

Ludwigshafen. Ein 10-jähriger Junge und eine 63-jährige Frau sind in einem Bus bei einer Vollbremsung leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stürzen die beiden Fahrgäste, als der Fahrer versuchte einen Unfall zu verhindern. Eine 42-Jährige wollte am Dienstagmittag von einer Tankstelle in die Oppauer Straße in Ludwigshafen einfahren. Dabei wäre es fast zur Kollision mit einem Linienbus gekommen. Dieser war bereits die Oppauer Straße in Richtung Pfingstweide entlang gefahren und legte eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

