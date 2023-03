10-Euro-Diebstahl in Ludwigshafen deckt gleich mehrere Straftaten auf

Ludwigshafen. Ein Diebstahl im Wert von gerade mal zehn Euro hat gleich mehrere Straftaten eines Mannes bei der Polizei auffliegen lassen. Der 23-Jährige klaute am Donnerstag Ware aus einer Drogerie in der Innenstadt in Ludwigshafen, berichtet die Polizei. Die Beamten stellten dabei fest, dass sein Ausweis gefälscht war. Auf der Dienststelle sollte seine Identität geklärt werden, wobei sich der 23-Jährige gegen die Maßnahmen wehrte. Die Beamten mussten ihn zu Boden bringen und fesseln. Anhand seiner echten Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 23-Jährigen mehrere Haftbefehle bestanden. Darüber hinaus wird er sich nun wegen Ladendiebstahls, Urkundenfälschung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1