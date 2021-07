Zwölfjährigerzündelt

Lampertheim. Die unbedarfte Zündelei eines zwölfjährigen Schülers hat am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz an der Lampertheimer Alfred-Delp-Schule ausgelöst. Der Junge hatte im Klassenzimmer einer sechsten Klasse ein Plakat angezündet, das an der Wand hing – offenbar ohne sich der möglichen Folgen bewusst zu sein. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen auf Anfrage berichtet, sei der Junge von den Folgen seiner Tat selbst überrascht gewesen und bedaure sie zutiefst. Laut Polizei hat der Brand eine Wanduhr aus Kunststoff zum Schmelzen gebracht. Außerdem ist eine Wand verrußt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 10 000 Euro Schaden. Verletzt wurde niemand.

Dass nichts Schlimmeres passierte ist, ist laut Stadtbrandinspektor Klaus Reiber einem Lehrer der Haupt- und Realschule zu verdanken, der die Flammen mit einem Pulverlöscher gelöscht hat, nachdem sie entdeckt worden waren. Die Freiwillige Feuerwehr war kurz nach 9.30 Uhr mit 21 Kräften ausgerückt, musste aber nur noch den Brandherd kontrollieren und den Brandschutt entfernen. „Aber das Ganze war nicht ohne, es muss schon eine ordentliche Hitzeentwicklung gegeben haben, sonst wäre die Uhr nicht derart geschmolzen“, so Reiber. Laut Polizei sei schnell klar gewesen, wer gezündelt hatte, so dass mit dem Zwölfjährigen und seinen Erziehungsberechtigten umgehend ein Gespräch geführt werden konnte, an dem neben der Polizei auch Schulsozialarbeiter beteiligt waren. swa