„ZwiBuR“ will durchstarten

Hüttenfeld. Die Jahreshauptversammlung des Hüttenfelder Theatervereines „ZwiBuR“ (Zwische Bergstroß‘ un Rhoi) lief wohl ähnlich ab wie die anderen Vereine in der Pandemiezeit. Es gab so gut wie keine Aktivitäten, aber jetzt will man durchstarten und für das Publikum wieder präsent sein.

Der Erste Vorsitzende Jürgen Rudolph konnte im Nebenraum der Gustav-Adolf-Kirche nur zwölf Mitglieder begrüßen. Die Anwesenden erklärten sich laut Satzung für beschlussfähig, und somit konnte auch der Vorstand neu gewählt werden.

Sowohl Rudolphs Jahresbericht als auch der des Spielleiters Bruno Ehret dauerte nur wenige Sekunden. Außer fünf Vorstandssitzungen ruhte das Vereinsleben in den vergangenen Monaten. Lediglich Alexandra Plenert von den „Minizwibs“, der Kindertheatergruppe, konnte berichten, dass zum Weihnachtsfest ein Video in der Kirche erstellt wurde mit der Weihnachtsgeschichte, das dann ins Internet gestellt wurde. Rund um die Kirche hatten die Kinder außerdem Stationen mit Krippenbild aufgebaut. Doch so richtig Theaterspielen konnten auch sie nicht.

Bodo Ehret verlas den Kassenbericht der krankheitsbedingt verhinderten Rechnerin Steffi Reinhardt. Trotz des Wegfalls von Einnahmen habe sich das Defizit in Grenzen gehalten. Für das Jubiläumsjahr 2023 – ZwiBuR wird dann 30 Jahre alt – sollen finanzielle Rücklagen gebildet werden. Kassenprüfer Dane Ehret bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Sein Antrag auf Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig angenommen.

Bei den Neuwahlen des Gesamtvorstandes wurden Jürgen Rudolph als Erster Vorsitzender und Ralf Ehret als dessen Stellvertreter einstimmig bestätigt. Auch bei den Beisitzern (Bruno Ehret, Manuela Ehret und Alexandra Plenert als Spielleiter, sowie Heike Ehret, Birgit van Beek und Ronald Ehret) gab es keine Änderungen. Neuer Vereinsrechner ist Bodo Ehret, Undine Ihrig übernimmt dessen bisherige Funktion als Schriftführer.

Im Mai, so Rudolph, soll es dann endlich wieder losgehen. Am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr gibt es wieder ein Kabarett, und einen Tag später führen die Minizwibs das Stück „Die Banditen-App“ auf. Ort wird das Bürgerhaus sein, da das evangelische Gemeindezentrum durch die Umgestaltung nicht mehr zur Verfügung steht.

Auch für die Weihnachtszeit ist wieder ein Theaterstück geplant. Sollten die Hüttenfelder Vereine Anfang Mai beschließen, dass es wieder eine Kerwe geben soll, will der Theaterverein auch wieder die Kerwerede übernehmen.

Die Versammlung beschloss dann noch, dass Kinder, Schüler und Studenten als beitragsfreie Mitglieder geführt werden sollen. ron