Zweiter Neustart für den Kindertag

Lampertheim. Die evangelische Lukasgemeinde in Lampertheim veranstaltet am Samstag, 11. September, von 10 bis 12 Uhr wieder einen Kindertag. Nach zwischenzeitlicher Pause in der Pandemie ist das der zweite Neustart. Der Kindertag findet in der Römerstraße 94 statt. Das Thema lautet „Geh aus mein Herz und suche Freud“. Eine Anmeldung ist bis spätestens Freitagvormittag, 10. September, nötig – per E-Mail an sabine.sauerwein@ekhn.de. Damit unter den Corona-Bedingungen nicht zu viele Menschen zusammenkommen, müssen die Mädchen und Jungen in der Lage sein, ohne Begleitung ihrer Eltern selbstständig am Kindertag teilnehmen zu können. Wenn ein Kind jedoch zum ersten Mal dabei ist, können die Mutter oder der Vater dennoch zu Beginn der Aktion dabeibleiben. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1