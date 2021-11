Hüttenfeld. „Die Zukunft des Elektroautos wird an Hüttenfeld nicht scheitern.“ Zu dieser optimistischen Aussage gelangte Ortsvorsteher Karl Heinz Berg am neuen von bislang zwei Stellplätzen im Stadtteil, auf denen ein elektrisch betriebenes Auto Strom laden kann. Bislang war dies in Hüttenfeld nur am Bürgerhaus möglich. Dank der Lampertheimer Baugenossenschaft (BGL) besteht nun auch vor deren

...