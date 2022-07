Zweimal steht die 1,0

Lampertheim. Nach fünf Tagen mündlicher Prüfungen ging in der vergangenen Woche für 83 Schülerinnen und Schüler des Lessing-Gymnasiums (LGL) das Abitur erfolgreich zu Ende. Dabei mussten sich die Abiturientinnen und Abiturienten in mindestens zwei Fächern den Fragen der Prüfungskommissionen stellen. 29 Abiturientinnen und Abiturienten haben in der Durchschnittsnote eine 1 vor dem Komma erreicht, darunter wurde zweimal die Traumnote 1,0 erzielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Abiturienten am LGL Die Abiturientinnen und Abiturienten 2022 am LGL in alphabetischer Reihenfolge; aufgeführt sind nur diejenigen, die mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden sind: Malvine Barchfeld, Emil Bergmann, Thomas Billau, Hannah Bitsch, Connor Blomstrom, Helin Bozkurt, Hazal Büyükcam, Anastasia Dachtler, Rümeysa Degirmenci, Amelie Derutzky, Julie Deslot, Torben Elfert, Luise Engert, Lucie Fuchs, David Germann, Nils Göbel, Dominic Gölz, Vivian Gräf, Róisín Gustedt, Alexandra Gutschalk, Jasmin Han, Emma Hannawald, Anne Hasselwander, Anna-Lena Holm, Samad Hosseini, Soufian Idrissi Jazouli, Kristina Ikonnikova, Naim Jouhary, Ilias Khyi, Laetitia Korb, Vasiliki Kosti, Ben Kreider, Faye Krön, Julia Kruck, Melina Kugler, Jenny Lau, Selina Leiner, Eva-Maria Luck, Bastian Lulay, Sophia Lurg, Tim Müller, Leonie Münzenberger, Bao Ngoc Nguyen, Paulina Niederhöfer, Efe Öztas, Markos Papadamakis, Jakob Preuß, Tim Putz, Sinah Reiling, Tom Riedinger, Maximilian Röhrborn, Alexandra Roos, Gregor Sauer, Jasper Sauer, Lucas Schestag, Jennifer Schmidt, Markus Schmidt, Felix Schmitt, Mattis Schumacher, Danny Schwöbel, Cedric Schynoll, Maren Sewig, Lukas Siegler, Sebastian Snaschel, Franziska Starker, Simon Stöckinger, Selina Stumpf, Lorenzo Taubner, Virginie Thiele, Naomi Tokar, Simon Truong, Hannah Ueltzhöffer, Jasmin Waßmer, David Weiß, Hannes Weppelmann, Manuel Werner, Moritz Westerheide, Hannes Wetterauer, Alexander Wetzel, Enya Wilhelm, Paula Will, Lukas Wolf, Marcus Zahner

Die Zeugnisse wurden im Rahmen einer akademischen Feier in der Lampertheimer Hans-Pfeiffer-Halle überreicht.

Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur beglückwünschte die Prüflinge und hob den sehr beachtlichen Gesamtdurchschnitt von 2,18 als den besten der letzten Jahre hervor. Der Jahrgang des LGL habe trotz außergewöhnlicher Bedingungen brilliert. Weimar-Ekdur dankte ihrem Kollegium für die Vorbereitung und Durchführung des Abiturs. Ihr besonderer Dank galt Studienleiterin Marion Möller, die für eine reibungslose Organisation gesorgt hatte. Die großen Aufgaben um das Abitur konnten allerdings nur als Schulleitungsteam bewältigt werden. Hierfür dankte die Schulleiterin dem stellvertretenden Schulleiter Jérôme Dath, der Fachbereichsleiterin Monika Hebbeker sowie den Fachbereichsleitern Jochen Rüdel und Marco Knecht sehr herzlich.

Auch in diesem Jahr wurden viele Preise für besondere Einzelleistungen und besonderes Engagement vergeben. Diese wurden bereitgestellt vom Förderverein des LGL (Auszeichnung der Fachbesten), vom Lions Club Lampertheim (Auszeichnung der Jahrgangsbesten) und vom Rotary Club Lampertheim (Auszeichnung für besonderes soziales Engagement, Lessing-Preis). Auch Unternehmen, Eltern ehemaliger Schülerinnen und Schüler sowie ehemalige Lehrkräfte stellten Fachpreise zur Verfügung.

An die Akademische Feier schloss sich der Abiball der Schülerinnen und Schüler an. red