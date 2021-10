Zwei Verletze nach Zusammenstoß

Lampertheim. Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ist es am Mittwoch auf der L3261 zwischen Wehrzollhaus und Hofheim gekommen. Gegen 8.50 Uhr fuhr ein 34-jähriger aus dem Bereich Worms auf der Landesstraße in Richtung Hofheim und kam aus bisher noch ungeklärten Gründen auf die linke Fahrbahnseite. Dort stieß er mit einer entgegenkommenden 47-jährigen Autofahrerin aus dem Kreis Bergstraße zusammen. Beide Personen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden dürfte laut erster Schätzung der Polizei bei über 10 000 Euro liegen. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten zunächst voll gesperrt, konnte aber später halbseitig frei gegeben werden. Die Polizei prüft derzeit noch, ob der Unfallverursacher im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.