Zwei Titel gehen nach Lampertheim

Lampertheim. Die Muay-Thai-Kämpfer des Vereins Pro Fighting Lampertheim sind mit zwei Titeln von den Südwestdeutschen Meisterschaften im bayrischen Lauingen zurückgekehrt.

So zeigte Aldo Leone über drei Runden ein beeindruckendes Spektrum an Techniken dieser Selbstverteidigungs-Sportart und holte sich den Titel. „Heute hat alles gepasst. Als Team haben wir einwandfrei funktioniert. Aldo hat die Anweisungen schnell und sauber umgesetzt und seine harte Arbeit wurde mit dem Titel belohnt“, freute sich Cheftrainer Marcello Lombardi.

Der Wettkampf in Bayern litt unter einem kleinen Teilnehmerfeld. So gab es auch für Mohamad Mohseni in seiner Gewichtsklasse keinen Gegner. Gemäß der Regularien wurde Mohseni daher kampflos Südwestdeutscher Meister. Dank des Titels ist der Lampertheimer für weitere Turniere qualifiziert, bei denen er sein Können unter Beweis stellen will.

Nach zwei Jahren Wettkampfpause stellte sich Christoph Schuch der Herausforderung des Wettkampfes, den er nach drei Runden verlor. Trainer Lombardi zollte ihm dennoch Respekt: „Der erste Schritt zurück in den Ring ist getan. Das ist das Entscheidende. Alles weitere wird sich durch die gemeinsame harte Arbeit ergeben. Ich bin stolz auf Christoph. Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ zg

