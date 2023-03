Die Künstlerinitiative Lampertheim (KIL) mit ihrem Standort in der Hofheimer Schulstraße 4 hat ein neues Projekt in Vorbereitung. Insgesamt sieben Künstler der KIL laden die Bevölkerung unter dem Motto „Energy“ am dritten Märzwochenende, Samstag, 18. März, und Sonntag, 19. März, jeweils von 14 bis 18 Uhr in die Galerie KIL ein. Davor gibt es am Freitag, 17. März, um 19 Uhr eine Vernissage für

...