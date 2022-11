Zwei Siege zu feiern

Hofheim. Weitestgehend zufrieden konnten die C-Jugendlichen und die Herren der HSG Ried Handball in die kurze Herbstpause gehen. Beide Mannschaften sorgten für ein Novum, wurde doch der erstmalig ausgetragene gemeinsame Heimspieltag erfolgreich abgeschlossen. Dabei bezwangen die von Michael Firnkes gecoachten C-Jugendlichen die TG Eberstadt 2 mit 14:11, während sich anschließend die Herren knapp gegen den TV Büttelborn behaupteten.

Die Gäste von der Bergstraße fanden gegen die C-Jugendlichen der HSG anfänglich nur schwer ins Spiel. Durch eine gute Abwehrleistung der HSG gelang der TG Eberstadt erst nach knapp neun Minuten der erste Treffer. Beide Mannschaften lieferten ein spannendes Spiel und gingen wechselseitig in Führung. Die erste Halbzeit ging schließlich mit einem 7:7 zu Ende.

Am Spielgeschehen änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst wenig. Als die Gastmannschaft kurz hintereinander zwei Zeitstrafen erhielt, nutzte die HSG-Jugend ihre Chance, holte den 10:11-Rückstand auf und baute die Führung bis zum Ende des Spiels auf 14:11 aus. Vor heimischen Publikum war nach so einem spannenden Spiel der Jubel der Zuschauer groß, die Jungs feierten ihren verdienten Sieg. Besonders stolz war Trainer Michael Firnkes auf seine jüngsten Spieler, die sich überraschend gut gegen die körperlich stärkeren Gegner behaupten und durchsetzen konnten. Die Torausbeute teilten sich Nico Hess (1), Jonas Firnkes (1), Laurin Schader (3), Joel Kohlmann (6/2) und Max Herter.

Im vierten Anlauf gelang anschließend der ersten Herrengarnitur beim 24:23 über den TV Büttelborn 4 der erste Saisonsieg. Ausschlaggebend war die gute Abwehrleistung und das starke Torhüterspiel von Fabian Kissel. Über 7:2 nach einer Viertelstunde ging es mit einem 12:8 in die Pause. Der TV Büttelborn gab jedoch nicht kampflos auf und bot den Gastgebern keine Möglichkeit, sich weiter abzusetzen. So blieb das Spiel in der zweiten Hälfte größtenteils ausgeglichen.

Gegen Ende profitierten die Gäste von Unachtsamkeiten der HSG und kamen dadurch noch bis zum Schlusspfiff auf ein Tor heran. Den Sieg ließ sich die Handballer der HSG Ried jedoch nicht mehr nehmen. Zehn Torschützen listete Trainer Timo Klimanietz auf, im einzelnen Jonas Friedle (4), Manuel Gondolph (1), Matthias Wilhelm (3), Andre Pfeffel (1), Daniel Ofenloch (3/1), Christopher Haag (2), Tobias Grünkemeyer (3/1), Nils Krautwurst (2), Jason Keinz (1) und Christoph Mossau (4). fh