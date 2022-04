Zwei Siege und zwei Niederlagen

Lampertheim. In einem Nachholspiel auf Kreisebene bezwangen die E3-Fußballer des TV Lampertheim (TVL) die zweite Vertretung von Starkenburgia Heppenheim mit 3:1-Toren. Das Spiel ging munter los und der TV Lampertheim erspielte sich in der ersten Halbzeit zahlreiche Chancen und ging durch ein Eigentor der Kreisstädter mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft aus der Spargelstadt drückte weiter und erhöhte völlig verdient auf 2:0. Bei dem Stand gingen die Mannschaften in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Starkenburgia Heppenheim 2 den Druck und das Spiel wurde kampfbetonter. Aber der TV Lampertheim nahm den Kampf an. Förmlich aus dem nichts schoss Heppenheim das 2:1. Aber das Spiel gab der TVL nicht mehr aus der Hand und erhöhte kurz vor Ende der Partie zum 3:1-Endstand.

Ihre bislang beste Saisonleistung bot die E2 des TVL beim 4:0-Erfolg über den FC 07 Bensheim. Dementsprechend zufrieden waren die beiden TVL-Trainer Martin Schneider und Stefan Schön. Die Bensheimer wurden auf dem Rasen geradezu seziert.

Spargelstädter mit Zug zum Tor

Leandro Kelani legte den Grundstein für den Sieg, er erzielte in der elften Minute die 1:0-Führung. Angriff auf Angriff rollte auf das Tor von Bensheim und Bastian Kraus erhöhte in der 21. Minute auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel machten die Kicker des TVL da weiter, wo sie im ersten Durchgang aufgehört hatten. Bensheim kam zu keiner Zeit ins Spiel, um dem TVL gefährlich zu werden. Mit ihren jeweils zweiten Toren an diesem Tag erhöhten Bastian Kraus und Leandro Kelani auf 4:0. Weitere gute Torchancen wurden durch den guten Gäste-Keeper vereitelt, so blieb es bei dem 4:0 für den TVL.

Schwache erste Halbzeit

Im dritten Spiel in diesem Jahr bezog die E1 des TVL eine 1:2-Niederlage beim SV Affolterbach. In diesem Spiel setzte es die erste Niederlage nach sechs ungeschlagen Spielen. In einer schwachen ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften. Torabschlüsse waren auf beiden Seiten Mangelware.

In der zweiten Halbzeit wurden beide Teams mutiger. Nach einem Abpraller sorgte Bastian Borkowski für das 0:1 für den TVL. Affolterbach kam immer wieder mit langen Bällen und Fernschüssen gefährlich vor das TVL-Tor. Zwangsläufig fiel das 1:1, und die Odenwälder machten weiter Druck. Nach einer strittigen Situation fiel das 2:1. Die Lampertheimer hatten in den Zweikämpfen öfters das Nachsehen, so dass die Niederlage nicht mehr zu vermeiden war.

Die D1 der JSG Lampertheim/Hüttenfeld reiste zum Auswärtsspiel zum JFV Biblis/Nordheim/Wattenheim und bezog eine 2:5-Schlappe. Vor dem Spiel plagte die Lampertheimer Jugendspielgemeinschaft Personalsorgen. Deshalb musste auf drei E-Jugendspieler zurückgegriffen werden. Sie fügten sich sehr gut ein und zeigten eine gute Leistung. Dennoch waren die Gäste von Beginn an unterlegen, lagen schnell mit 0:2 im Hintertreffen.

Doch die JSG steckte nicht auf, und Marco Hahn erzielte mit seinem Doppelpack das 2:2. Kurz vor dem Pausenpfiff gingen die Gastgeber mit 3:2 in Führung. Im zweiten Abschnitt versuchte die JSG zwar, nochmal zurückzukommen, aber die Hausherren ließen nichts anbrennen und erzielten zwei weitere Tore. fh