Zwei Schreiner eröffneten den ersten Feinkostladen

Lampertheim. Es gibt alte Fotos von Lampertheim, bei denen muss man erst einmal recherchieren und Zeitzeugen befragen, um herauszufinden, wo die Aufnahme seinerzeit entstanden ist. So auch bei nebenstehendem Bild, das das Geschäft „Schade & Füllgrabe“ zeigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegründet wurde die Firma im Jahre 1878 in Frankfurt von Oscar Füllgrabe und seinem Schwager Heinrich Conrad Schade. Beide waren keine gelernten Kaufleute, sondern Schreiner. Dennoch ließ sich das kleine Feinkostunternehmen gut an. Aber sie führten es noch nicht einmal zehn Jahre, als es schon weiterverkauft wurde.

Schade war gestorben und Füllgrabe bekam Schwierigkeiten, weil er Sozialdemokrat war. Doch auch alle nachfolgenden Besitzer behielten den Namen der beiden Gründer als Firmennamen bei.

Mehrere Umzüge

Der erste Lampertheimer „Schade & Füllgrabe“ auf dem Foto befand sich in der Ernst-Ludwig-Straße, wo heute eine Spielothek ist. Danach zog das Geschäft in das Eckhaus Kaiserstraße/Neue Schulstraße, heute ein Optiker. Die meisten Spargelstädter erinnern sich aber wahrscheinlich noch besser an den nächsten Standort, als sich Schade& Füllgrabe, Ecke Kaiserstraße/1. Neugasse befand, im Erdgeschoss des sogenannten Turmhauses, wo früher das Kino „Rex“ war. Grundsätzlich war die Einkaufssituation für die Lampertheimer nicht schlecht. Viele Familien besaßen damals noch kein Auto oder die Frauen hatten keinen Führerschein. Die Läden mussten daher fußläufig gut zu erreichen sein. Es gab über ein Dutzend Metzgereien, ebenso viele Bäckereien und Milchgeschäfte, sowie außerdem in der Jakobstraße und in der Schützenstraße zwei Fischläden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Oft wurden die Kinder zum Einkaufen geschickt. Es galt als eine Geschicklichkeitsprüfung die Milchkanne so durch die Luft zu wirbeln, dass durch die Fliehkraft der Deckel darauf gehalten wurde. Alle übrigen Waren erhielt man in den Tante-Emma-Läden oder den Kolonialwarenläden.

Als großer Fortschritt wurde die Eröffnung der kleinen Supermärkte wie „Braunwarth und Gebhard“ in der Kaiserstraße empfunden, in dem die Angestellten alle weiße Kittel trugen. Viele Lampertheimer erinnern sich bestimmt auch noch an den Discounter Orelli in der Sedanstraße, an Idt in der Ernst-Ludwig-Straße, Boxheimer im Falterweg und einige andere Geschäfte, die mit den heutigen Konsumtempeln von tausenden Quadratmetern wenig Ähnlichkeit hatten.

Persönliche Atmosphäre

Zwar konnte man dort auch selbst mit einem Einkaufskorb oder sogar mit einem Wagen an den Regalen vorbeiflanieren und das Gewünschte einladen, aber die Atmosphäre war immer noch sehr persönlich. Die Ladeninhaber kannten noch alle ihre Kundschaft und wussten, was die Menschen für gewöhnlich einkaufen wollten.