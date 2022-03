Zwei neue Belgische Meister

Lampertheim. In Weelde (Belgien) hat die Belgische Meisterschaft der Junioren und Juniorinnen von zehn bis 17 Jahren im olympischen Muay Thai stattgefunden. Unter dem Regelwerk des Dachverbandes IFMA (International Federation of Muaythai Associations) starteten samstags die Altersklassen zehn bis 13, sonntags ging es für die 14- bis 17-Jährigen um den Titel. Teilnehmer unter anderen aus Belgien, den Niederlanden, Luxembourg und Deutschland bildeten ein starkes Teilnehmerfeld. Auch zwei Pro- Fighting-Mitglieder aus Lampertheim hatten sich gemeinsam mit dem Head Coach Marcello Lombardi auf den 400 Kilometer langen Weg gemacht. Louisa Mikus (elf) und Felix Koch (16) waren bereit, sich auf internationaler Ebene zu messen.

Louisa startete samstags in der Gewichtsklasse bis 36 Kilogramm in das Turnier. Mit sechs Teilnehmerinnen hatte sie eine starke Gruppe erwischt. Drei Kämpfe à drei Runden à eine Minute Kampfzeit und 30 Sekunden Rundenpause galt es bis zum Titel zu bestreiten. Im ersten Kampf ging es gegen eine Belgierin. Louisa machte direkt Druck und konnte diesen auch über drei Runden halten. Somit ging es für sie ins Halbfinale. Hier traf Deutschland auf Deutschland. Louisa konnte ihre Leistung wiederholen und machte sofort Druck – tolle Boxkombinationen und ein schöner Clinch ließen am Ende Louisas Hand nach oben gehen. Somit stand sie im Finale. Hier musste Louisa noch einmal alle Kräfte sammeln. Ein letztes Mal dreimal eine Minute – ein letztes Mal alles geben. Den Druck nach vorne hielt sie auch hier konstant hoch, schaffte somit den Sieg und wurde Belgische Meisterin 2022 der Juniorinnen im Muay Thai. „Louisa hat heute alles abgerufen, was wir trainiert haben. Wir arbeiten jetzt schon seit fünf Jahren zusammen. Viele Tränen und Schweiß sind geflossen. Doch heute hat es sich ausgezahlt“, erzählt Head Coach Lombardi voller Stolz. „Das Zusammenspiel zwischen uns beiden hat hervorragend funktioniert, und ich freue mich sehr für Louisa, dass sie für ihr hartes Training mit diesem Titel belohnt wurde“.

Sonntags war es für Felix so weit. In der Gewichtsklasse bis 51 Kilogramm wollte auch er sich den Titel holen. In seiner Altersklasse hieß dies drei Runden à zwei Minuten Kampfzeit und eine Minute Rundenpause. Felix zog durch ein Freilos direkt ins Finale ein, wo er auf einen starken Niederländer traf. Beide wollten unbedingt den Titel. Entsprechend hoch waren Tempo und Schlagabtausch. Am Ende war es eine knappe Entscheidung – Belgischer Meister der Junioren im Muay Thai wurde Felix. „Ich kann es selbst nicht glauben. Auch Felix hat heute eine hervorragende Leistung gezeigt und sich für sein hartes Training in den letzten Wochen belohnt“, beschreibt Lombardi beeindruckt. „Den Start der Wettkampfsaison für meine Junioren hätte ich mir nicht schöner wünschen können. Ich bin sehr stolz auf meine beiden Fighter.“ Kaum aus dem Ring, ging es für Felix und den Head Coach jedoch erst einmal zur Anti-Doping-Kontrolle. Diese wurde von der WADA (World Anti-Doping Agency) durchgeführt und gehört zum Pflichtprogramm bei olympischen Sportarten.

„Es war ein rundum gelungenes Wochenende. Wir haben viele tolle und emotionale Erfahrungen gesammelt. Nun werden wir genauso hart weiter trainieren, um auch die kommenden Veranstaltungen erfolgreich abzuschließen“, resümiert Lombardi.