Lampertheim. Nachdem sich in den vergangenen Tagen zwei Einbrüche in Lampertheim zugetragen haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen sind Unbekannte durch Einwirkung in ein Vereinsheim in der Rohrlachstraße in Hofheim eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Nach jetzigem Stand der Entwicklungen haben die Diebe einen Computer, einen Kaffeevollautomaten und einen Rasentrimmer gestohlen.

Uhren und Schmuck gestohlen

Auch in ein Einfamilienhaus im Erlenweg in Neuschloß sind in der Nacht zum Unbekannte eingedrungen. Sie brachen eine Tür auf und gelangten so ins Haus. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Uhren und Schmuck.

Mehr zum Thema Blaulicht Einbruch in Einfamilienhaus in Grünstadt – 18.000 Euro Sachschaden Mehr erfahren Blaulicht Unbekannte stehlen Werkzeuge aus Baucontainer in Heidelberg Mehr erfahren

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/70 60 entgegen. kur/pol