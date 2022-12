Einbrecher haben in den vergangenen Tagen zweimal in Lampertheim zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, mussten Beamte am Dienstag daher zwei Wohnungen untersuchen. In einem Fall nutzten Täter eine Brechstange, um in ein Wohnhaus im Eichenweg einzubrechen. Dort hätten sie zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr Geld erbeutetet.

Was bei der zweiten Tat in der Anne-Frank-Straße gestohlen wurde,

...