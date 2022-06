Etwa 35 Flüchtlinge aus der Ukraine haben in den vergangenen Wochen seit Kriegsbeginn in der Alten Forstschule zwischen Neuschloß und Hüttenfeld ein vorübergehendes Obdach gefunden. Kurzfristig hatten Kreis und Stadt hier ein Quartier errichtet. Da inzwischen mit dem früheren Krankenhaus in Lindenfels eine zentrale Einrichtung zur Verfügung steht und der Zustrom an Geflüchteten bei weitem

...