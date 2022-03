Auch in Hofheim sind die Menschen auf die Straße gegangen, um gemeinsam für den Frieden in der Ukraine und in Europa zu beten. Parallel läuteten am Sonntagnachmittag für fünf Minuten die Glocken der Balthasar-Neumann-Kirche und der Friedenskirche. Zwischen den beiden Gotteshäusern, über die Bahnhofsstraße, hin zur Steffansstraße und Kirchstraße und an der Liebenzeller Gemeinde vorbei

...