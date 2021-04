Kreis Bergstraße. Das Kreisimpfzentrum in Bensheim bietet am Dienstag, 13. April, und Mittwoch, 14. April, kurzfristig je rund 180 Impf-Termine für Bergsträßerinnen und Bergsträßer an, die zur ersten oder zweiten Priorisierungsgruppe gehören. Dies hat der Kreis Bergtraße am Montagabend bekanntgegeben. Die Berechtigung nach den Priorisierungsgruppen 1 und 2 werde vor Ort überprüft. Die Termine werden für den jeweiligen Tag morgens um 6 Uhr freigeschaltet und können direkt unter www.terminland.eu/impfzentrum-kreis-bergstrasse/ gebucht werden.

