Zurück aus der Zwangspause

Lampertheim. „Cose Della Vita“, „Una Festa Sui Prati“, „Ti Amo“ – leidenschaftliche italienische Songs erheiterten die Gemüter und brachten den einen oder anderen Gast beim ersten Live-Konzert der Lampertheimer Musiker-Initiative (MIL) nach langer Corona-Pause im Schwanensaal in Urlaubsstimmung. Die Musiker wünschten sich, dass dieses erste Konzert mit dem Titel „Bella Italia“ ein Schritt zurück in die Normalität sei und werteten es als einen „Lichtblick“.

„Schön, dass wir uns wieder sehen. Wir haben eine schwere Zeit hinter uns“, sagte der Projektbeauftragte Wehe und erklärte, wie alle darunter gelitten hätten, während der Corona-Krise nicht auftreten zu dürfen. Deswegen sei es nun supergut, wieder in Präsenz musizieren zu können. „Cultur communal“, das Programm der Stadt, habe die Lampertheimer Musikerinnen und Musiker über Wasser gehalten, beispielsweise mit dem Videoprojekt „30 Minutes for Culture“. Dafür wurde im „Schwanensaal“ ein Video- und Tonstudio eingerichtet. Wehe erklärte noch, dass der Erlös aus dem Eintritt des Konzertes „Bella Italia“ der lokalen Ukrainehilfe zugutekommen werde.

Die MIL-Mitglieder hatten sich für „Bella Italia“ exzellente Gäste eingeladen: die begnadete Sängerin Antonella D’Orio, die in Sizilien aufwuchs und heute in Marburg wohnt, den großartigen Heidelberger Gigu Neutsch, der nicht nur als Bassist das musikalische Fundament lieferte, sondern auch ansprechend sang, sowie Christoph Tischmeyer aus Hockenheim, der hochtalentierte Instrumentenallrounder und beeindruckende Sänger.

Stilvoll und voller Hingebung

Helmut Wehe war es nicht anzumerken, dass auch hinter ihm eine lange Corona-Pause lag. Er schmetterte die italienischen Lieder geradezu. Neutsch stellte Wehe als „Mann mit italienischem Blut in den Adern“ vor. Der selbstständige Musiker erklärte lächelnd, dass er mit Italien sehr verbunden sei, da er das Land seit seiner Kindheit bereise. Stilvoll agierten die Musiker mit Hut, eine Wimpelgirlande in den italienischen Landesfarben diente als Dekoration.

Anfangs musste der charmante Showmaster Wehe allerdings einige Register ziehen und galante Späßchen machen, um das Publikum aus der Reserve zu locken und anzuheizen. Doch schon bald ließen die Besucherinnen und Besucher ihrer Begeisterung freien Lauf und jubelten der Sängerin und den Bühnenakteuren zu. Bei „Azzurro“ von Adriano Celentano, intepretiert von Helmut Wehe, klatschten die Zuschauenden im Takt und bei „Volare“ sang das Publikum den Text fast alleine: „Volare, oh, oh. Cantare, oh, oh, oh, oh.“

Zum Auftakt der Show hatte Wehe zur Trompete gegriffen, um den romantischen Teil aus „Speak Softly Love“ („The Godfather“) von David Davidson zu interpretieren. „Felicità“, einer der größten Hits des Duos Al Bano und Romina Power sangen Antonella D’Orio und Christoph Tischmeyer. „Das Lied ‚Meine Sonne‘ hat schon der ganz große Künstler Luciano Pavarotti gesungen“, erläuterte Wehe. Das „O Sole Mio“ teilten sich Wehe und D’Orio. Es wurde zum Glanzstück des Abends.

Gutes Zusammenspiel

Claudio Baglionis „Una Piccola Grande Amore“ spielte Tischmeyer solistisch am Piano und das „Se Bastasse Una Canzone“ wurde von Wehe gesungen. Tischmeyer begleitete ihn mit dem Saxofon, beide Musiker ernteten anerkennende Pfiffe. Überhaupt stimmten alle Musiker, außer dem Schlagzeuger Hans-Jürgen Götz, in den Gesang ein. Götz ließ aus Begeisterung über das Konzert seine Drumsticks in den Händen kreisen.

Im dunklen Hintergrund spielte der singende Keyboarder Patrick Embach, und unverkennbar mit seinem Gitarrensound und Gesang beeindruckte Siggi Groß. Für den guten Ton war Patrick Schneller zuständig. Der Gastronom Herbert Kunzmann spendierte den Bühnenakteuren Ramazzotti, den beliebten Bitterlikör, und die Musiker prosteten sich zu: „Salute!“