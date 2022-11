Zukunftsweisender Schritt

Lampertheim. Jüngst trafen sich mehrere Jugendliche aus der Turnabteilung des TV Lampertheim mit den beiden Abteilungsleiterinnen Vanessa Ihrig und Jacqueline Fouquet zur Gründung eines Jugendbeirats. Bereits bei der Abteilungsversammlung hatte die Abteilungsleitung diesen Wunsch angekündigt. Hierzu meldeten sich dann 17 Interessentinnen im Alter von elf bis 18 Jahren aus unterschiedlichen Turngruppen der Abteilung.

In einer lockeren Runde lernten sich die Mädchen an diesem Abend kennen und wurden von den beiden Vorsitzenden mit den Aufgaben und Zielen eines Jugendbeirats vertraut gemacht. Es wurde darüber gesprochen, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und sich ehrenamtlich zu engagieren. Einige der Mädchen tun dies bereits, in dem sie als Trainerinnen oder Kampfrichterinnen im Einsatz sind.

Im Anschluss besprachen die Mädchen untereinander die Besetzung der verschiedenen Ämter, bevor die Wahl durchgeführt wurde.

Sydney Wennemede wurde als Beiratssprecherin gewählt. Stellvertretende Beiratssprecherinnen sind Leonie Langner und Fiona Lokaj, Schriftführerin wurde Leonie Beth. Die Mädchen wurden für ein Jahr in ihre Ämter gewählt.

Gemeinsam mit den restlichen Mitgliedern des Jugendbeirats werden sich Sydney und das Team an unterschiedlichen Projekten innerhalb der Abteilung beteiligen sowie eigene Ideen und Wünsche einbringen. Die Abteilungsleitung freut sich außerordentlich hierüber, denn die Mitsprache des Nachwuchses sowie auch die Heranführung an ehrenamtliche Arbeit ist ein besonderes Anliegen, mit dem sich die Abteilungsleitung bereits seit längerem beschäftigt. red