Zuflucht gesucht

Lampertheim. Es suchen wieder mehr Menschen Schutz in Deutschland. Somit sind künftig auch die Kommunen im Kreis Bergstraße wieder stärker gefordert. Darauf haben Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos) und seine Amtskollegin Barbara Schader (CDU) hingewiesen. Um geflüchtete Menschen in der Fläche unterzubringen und zu versorgen, habe der Landkreis in der vergangenen Woche angekündigt, dass Flüchtlinge von Mai an direkt in die Kommunen verteilt werden.

Im gemeinsamen Haupt- und Finanzausschuss der Städte Lampertheim und Bürstadt äußerte Störmer die Vermutung, dass mit diesem Schritt relevante Änderungen einhergehen. Anders als in früheren Jahren werde mit der Direktzuweisung ein großer Teil der Aufgaben an die Städte delegiert.

Bisher habe der Kreis schutzsuchende Menschen in Empfang genommen und je nach Kapazität im Kreisgebiet verteilt. Daneben sei in Heppenheim deren Registrierung, die Betreuung und die Unterbringung organisiert worden. „Wir waren als Kommunen eher in zweiter Reihe tätig, haben die Arbeit des Kreises unterstützt“, fügte Störmer an. Konkret führe die aktuelle Entscheidung des Kreises nun dazu, dass ankommende Menschen künftig direkt in die Kommunen gebracht werden.

Dort müssten die Verwaltungen neben der schwierigen Suche nach Unterkünften womöglich Aufgaben stemmen, die bisher der Kreis erledigt hatte. Das könne für das städtische Personal in Lampertheim herausfordernd werden. „Auch wird die ehrenamtliche Arbeit wieder gestärkt werden müssen.“

Die Ausschussmitglieder beider Städte trafen zusammen, da Informationen zur geplanten Fusion der Versorger Energieried und GGEW ausgetauscht werden sollten. Dies geschah unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Störmer nutzte den öffentlichen Teil der Sitzung, um die Herausforderungen zu skizzieren, die nach seiner Einschätzung auf die Kommunen zukommen.

Aktuell werde damit gerechnet, dass wöchentlich zwischen 60 und 80 Menschen im Kreis ankommen. Für Lampertheim ergäben Berechnungen, dass im Quartal zwischen 94 und 125 Menschen unterzubringen sind. In Bürstadt rechne man mit 47 bis 64 Personen im Quartal, wie Bürgermeisterin Schader sagte. Neben der schwierigen Suche nach Unterkünften müsse man sich auch Gedanken über die Integration machen. Womöglich könnten Lampertheim, Bürstadt sowie Biblis und Groß-Rohrheim gemeinsam diese Herausforderung bewältigen.

Kommunen waren im Bilde

Indes kommt die Herausforderung für die Kommunen nicht aus heiterem Himmel. Bereits bei einer Bürgermeister-Dienstversammlung am 8. November hatte die Kreisverwaltung darauf hingewiesen, dass die Unterbringung geflüchteter Menschen für das Jahr 2023 nicht gesichert sei.

Daher wurden die Rathauschefs darum gebeten, freie Immobilien beziehungsweise Flächen zu melden. Auf diese Weise könne man Direktzuweisungen an die Kommunen vermeiden, hieß es damals. Der Hauptamtliche Kreisbeigeordnete Matthias Schimpf (Grüne) bestätigte das auf Anfrage. Demnach sei den Stadtverwaltungen damals mitgeteilt worden, dass dringend Kapazitäten benötigt werden, weil mit einem stärkeren Zustrom schutzbedürftiger Menschen zu rechnen sei. Da der Kreis keine Flächen anzubieten habe, außer in Sammelunterkünften, die es in Bensheim oder Lindenfels gibt, sei man dringend auf Hilfe Rathäuser angewiesen. „Jedoch haben die Kommune keine nennenswerten Flächen gemeldet“, wie Schimpf sagte.

Mit der nun angekündigten Direktzuweisung wolle man die Kommunen in die Verantwortung nehmen. Es gelte Unterkünfte zu schaffen, damit etwa die Nutzung von Turnhallen zu diesem Zweck möglichst vermieden werden kann.

Der Kreis werde weiterhin sämtliche Aufgaben bei der Betreuung der Geflüchteten übernehmen. So sei Heppenheim weiterhin für Leistungsgewährung, Krankenversicherung und die Registrierung der Menschen zuständig: „Es geht nur um Unterkünfte.“

Der Kreis hat nach Angaben vom Schimpf etwa 4000 Menschen im vergangenen Jahr aufgenommen. Während 2800 Personen aus der vom Krieg heimgesuchten Ukraine stammten, kamen 1200 Menschen aus sogenannten Drittstaaten, in denen es zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Dazu zählen beispielsweise Länder wie Afghanistan oder Iran.