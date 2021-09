Hofheim. Fünf Anfragen an die Verwaltungsspitze haben die Christdemokraten für die nächste Ortsbeiratssitzung am Mittwoch, 15. September, 19 Uhr, im Bürgerhaus vorbereitet. So hält es die CDU für erforderlich, dass in den Sommermonaten die Grünflächen im Bereich von Verkehrswegen, Verkehrsinseln und Fahrradwegen intensiver gepflegt werden, um die Sicherheit und Übersichtlichkeit zu gewährleisten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für zukünftige Bau- und Tiefbaumaßnahmen im Stadtteil regt die CDU an, einen fest definierten Platz für Materiallagerungen dem ausführenden Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Aktuell verteilen sich Baumaterialien, Container und Erdaushub quasi über den gesamten Stadtteil, wodurch auch Plätze beansprucht und geschädigt werden.

Situation der Kinderbetreuung

Sachstandsberichte erwartet die CDU zur Situation der Kinderbetreuung sowie zur Neugestaltung des Spielplatzes in der St.-Michael-Siedlung und zu den Planungen eines weiteren Bolzplatzes in Hofheim-West. Anhand der Größe des Stadtteils gebe es zu wenige Spielflächen heißt es in der Begründung.

Hinterfragt werden darüber hinaus Kontrollen der Stadtverwaltung zur Einhaltung von Bebauungsplänen hinsichtlich Schottergärten, zumal mit dem Förderprogramm „Klimafreundliches Lampertheim“ finanzielle Anreize für Entsiegelungsmaßnahmen geschaffen wurden. fh

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2