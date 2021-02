Lampertheim. Eltern, deren Kinder Auffälligkeiten in der Entwicklung zeigen, von Behinderung bedroht oder behindert sind, brauchen oft viel Geduld. Nicht nur mit sich und ihren Kindern, sondern auch mit den Institutionen, die ihnen eigentlich hilfreich zur Seite stehen sollen. Denn die sind größtenteils extrem ausgelastet und können oft gar nicht so schnell helfen, wie es wünschenswert wäre.

AdUnit urban-intext1

So geht es auch der Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe in Lampertheim, die für Familien im gesamten Kreis Bergstraße zuständig ist. Die müssen unter Umständen bis zu zehn, zwölf Monate warten, ehe mit der passenden Förderung und Therapie ihres Kindes begonnen werden kann – so groß ist die Nachfrage nach Unterstützung.

Das würde Tim Langbein, der neue Leiter der Frühförder- und Beratungsstelle, der sein Amt Anfang des Jahres angetreten hat, gerne ändern. Aber wie so oft, ist auch das eine Frage des Geldes. Denn ein Ausbau des Angebots ist langfristig nur möglich, wenn sein Team vergrößert würde. Für die Finanzierung der Beratungsstelle ist der Kreis als Träger der Sozialhilfe zuständig. Die Lebenshilfe als Trägerverein beteiligt sich an den Kosten, finanziert sich selbst aber nur durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Die reinen Therapiekosten der Frühförderung übernehmen die Krankenkassen der Kinder.

Dass zusätzliches Geld in der Frühförder- und Beratungsstelle gut angelegt wäre, davon musste Tim Langbein den Kreisbeigeordneten und Landratskandidaten Karsten Krug (SPD) bei dessen Besuch am Freitag in Lampertheim nicht lange überzeugen. Krug, der beim Kreis Bergstraße als Sozialdezernent für die Einrichtung zuständig ist, kennt die Zahlen. Er weiß auch, wie viel Geld der Kreis jedes Jahr in die Frühförder- und Beratungsstelle steckt: 2019 waren das 365 000 Euro, 2020 450 000 Euro. Krug wünscht sich, dass das Land Hessen, das eine sogenannte Sockelförderung gewährt, mehr Geld für die Frühförderung zur Verfügung stellt. Dass da politisch weiter Druck gemacht werden müsse, darüber waren sich Langbein, Krug und Günter Baus, Vorsitzender der Lebenshilfe Lampertheim, der ebenfalls an dem Gespräch teilnahm, einig.

Außenstelle für Osten des Kreises

AdUnit urban-intext2

Mit mehr Geld ließe sich auch ein anderer Wunsch von Langbein und Baus erfüllen: eine Außenstelle im Weschnitztal oder im Odenwald, um auch für Familien aus dem östlichen Kreisgebiet besser erreichbar zu sein. Dieses Vorhaben unterstützt Krug ebenfalls. Allerdings möchte er, bevor ein solches Projekt in Angriff genommen wird, einen Sozialplan für den Kreis erstellen. „Wir müssen wissen, welche Bedarfe es im Kreis gibt und wie wir sie momentan decken“, sagte der Sozialdemokrat. Es sei längst überfällig, einmal aufzulisten, was gebraucht wird, welche Angebote es gibt und wie sie genutzt werden. Geld des Sozialbudgets könnte mit einem solchen Sozialplan als Grundlage eventuell anders und gezielter verteilt werden.

Langbein sicherte zu, dass die Förderstelle ebenfalls ihre Strukturen überprüfen und gegebenenfalls anpassen wird – mit dem Ziel, mehr Ressourcen für die Hilfe suchenden Familien zur Verfügung zu haben.