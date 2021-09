„Zentrale Fragen noch offen“

Lampertheim/Rosengarten. „Wenn wir den Lampertheimer Altrhein in seiner Vielfalt und mit seinem immensen Wert als Vogelschutz- und Naherholungsgebiet erhalten möchten, muss etwas passieren.“ Das betonte Bürgermeister Gottfried Strömer bei einem Vororttermin mit dem CDU-Abgeordneten Michael Meister.

Zwar habe Lampertheim Interesse an einem Kauf des Gewässers, allerdings seien zentrale Fragen – wie die der Pflege – mit den beteiligten Behörden noch nicht abschließend geklärt. „Durch den Vermerk im Bundeshaushalt ist es gelungen, die Erstellung der fachlichen Gutachten vollständig zu finanzieren“, erläuterte Meister, der auch Bergsträßer Direktkandidat der CDU bei der Bundestagswahl ist. Auf dieser Basis könne die Stadt über die Übernahme entscheiden und dabei auf eine mindestens 50-Prozent-Finanzierung des Bundes setzen.

Ausbau der Stromtrasse Thema

Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb, CDU-Abgeordneter Michael Meister und Bürgermeister Gottfried Störmer am Lampertheimer Altrhein. © Stadt Lampertheim

Ein weiteres Thema bei der Stippvisite in Lampertheim war der Ausbau der Stromtrasse, die an der Spargelstadt vorbeiführen soll. Hierzu ließ sich Meister die derzeitige Situation am Umspannwerk bei Rosengarten zeigen. „Der Ausbau der Stromtrasse in der geplanten Art und Weise gefährdet die Entwicklung Lampertheims“, sagte Störmer und begrüßte die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, der mehr Unabhängigkeit für die Bundesnetzagentur fordert. „Wir müssen aufpassen, dass in unserer Stadt nicht alle Infrastrukturprojekte zusammenlaufen“, so der Rathaus-Chef auch im Hinblick auf die geplante ICE-Neubaustrecke, die durch den Lampertheimer Wald führen soll. „Wir leben in einer prosperierenden Region, deren Bedarf an Wohnraum auch bei uns weiterhin erheblich ist.“

„Ich versuche die Stadt Lampertheim durch Kontakte ins hessische Wirtschaftsministerium, zur Bundesnetzagentur und ins Bundeswirtschaftsministerium zu unterstützen. Neue Infrastruktur im eng besiedelten Rheintal muss verträglich für Mensch und Umwelt realisiert werden“, erklärte Meister dazu.

„Belastende Verkehrssituation“

Im Ortsteil Rosengarten, der direkt an der Bundesstraße 47 liegt, brachte der Verwaltungschef Meister auch bezüglich der geplanten Umgehungsstraße auf den neuesten Stand. „Die tägliche Verkehrssituation ist für die Bürgerinnen und Bürger Rosengartens sehr belastend“, machte Störmer deutlich. „Es wäre wünschenswert, wenn die zuständigen Behörden hier schneller handeln würden.“ Denn – laut Stadtchef – erhöhe sich der Druck auf den Stadtteil als „Nadelöhr“ umso mehr, sollten die weiteren Abschnitte der B 47 bis Lorsch vor der Umgehungsstraße fertiggestellt sein. „Die B47 ist eine wichtige Ost-West-Achse zwischen drei in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Autobahnen. Der vierstreifige Ausbau ist verkehrlich und zum Schutz der Menschen geboten“, meinte Meister. red