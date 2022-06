Lampertheim. Die Musiker-Initiative-Lampertheim und cultur communal laden am Donnerstag, 30. Juni, zu einem weiteren Konzert unter dem Titel „Beat Kings“ in den Schwanensaal ein. Songs der 50er, 60er und 70er Jahre haben unzählige zeitlose Superhits hervorgebracht, die auch heute noch bei Jung und Alt bekannt und beliebt sind, heißt es in der Ankündigung. Beatles, Rolling Stones, Tremeloes, Bee Gees, Beach Boys, Simon & Garfunkel und viele andere Bands vermittelten seinerzeit ein neues Lebensgefühl und die Hoffnung auf eine bessere Welt.

Die Musiker-Initiative-Lampertheim will an diesem Donnerstagabend diese Superhits mit viel Gefühl auf die Bühne des Schwanensaals zaubern. Mit von der Partie sind die Musiker Helmut Wehe, Siggi Groß, Kai Häfner , Thomas Heiß, Andreas „Andy“ Haberer und Hans-Jürgen Götz.

Zwei von sechs: Helmut Wehe (Gitarre) und Kai Häfner (Saxofon). © Rosi Israel

Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Sitzplatzkarten für die Veranstaltung sind für 13 Euro, Stehplatzkarten für 12 Euro an der bekannten Vorverkaufsstellen Horle- Mode und Mehr, Kaiserstraße 19 (06206/22 39) und gegebenenfalls an der Abendkasse erhältlich. red