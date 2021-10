Zeit für Renovierung genutzt

Lampertheim. In diesem Jahr fand coronabedingt die Mitgliederversammlung des Schützenvereins 1923 Hubertus zum zweiten Mal nach 2020 im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle statt. Zunächst begrüßte der zweite Vorsitzende Udo Reischert die anwesenden Mitglieder und gab das Wort weiter an den ersten Vorsitzenden, Wilfried Olbrich.

Olbrich bedauerte sehr, dass das Vereinsleben seit März 2020 stark gelitten hat und die ständig geänderten Corona-Hygienevorschriften die Ausübung des Schießsports nicht oder nur eingeschränkt ermöglichten.

Vereinsheim Monate lang zu

Insgesamt waren das komplette Vereinsheim und die Schießstände in zwei Perioden in der Zeit von März 2020 bis März 2021, für insgesamt fast sieben Monate, komplett geschlossen. Dann gab es zwei Perioden mit insgesamt fünf Monaten, in denen das Schießtraining nur auf vorherige telefonische Anmeldung, in vorgegebenen Zeitfenstern, unter Einhaltung der Corona-Hygienebestimmungen möglich war.

Die Organisation der Anmeldung und Standvergabe, sowie die Standaufsicht wurden in dieser Zeit maßgeblich von denselben vier Personen bewältigt. Dies waren Gregor Sobczak, Andrea Rauscher, Helmut Rauscher und Timo Joho.

Nachdem ab März 2020 bis heute alle nationalen Meisterschaften abgesagt wurden, konnten wenigstens die Rundenwettkämpfe ab September 2020 als Fernwettkämpfe gestartet werden. Diese Rundenwettkämpfe hat man aber, aufgrund des zweiten Lockdowns Ende Oktober 2020, nach nur wenigen Wettkämpfen, wieder abgesagt.

Vor kurzem haben die Rundenwettkämpfe 2021/2022 begonnen und alle hoffen, dass diese bis zum Ende durchgeführt werden können und im nächsten Jahr auch wieder die Bezirk-, Landes- und Deutsche Meisterschaften stattfinden können.

Was die beliebten kulinarischen und gesellschaftlichen Veranstaltungen außerhalb des Schießbetriebes angeht, mussten alle seit März 2020 abgesagt werden. Die letzte Veranstaltung dieser Art war das Wildessen Anfang März 2020. Wann die erste Veranstaltung wieder stattfinden kann, steht derzeit noch in den Sternen.

Bedauerlicherweise haben während der Pandemie einige Erwachsene und auch Jugendliche ihre Mitgliedschaft gekündigt oder kommen nicht mehr zum Schießtraining. Bei den Jugendlichen liegt dies offensichtlich daran, dass ihnen die Gemeinschaft gefehlt hat und das über eine lange Zeit praktizierte Einzeltraining kein Ersatz für sie war.

Erfreulicherweise haben aber in letzter Zeit bereits mehrere Personen ihren Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft im Verein abgegeben, und weitere Erwachsene und Jugendliche ihr Interesse an einer Mitgliedschaft im Schützenverein bekundet. Somit kann der Verein, was die Mitgliederanzahl angeht, positiv in die Zukunft schauen.

Im Anschluss berichtete der Geschäftsführer Dieter Spannagel, dass seit Beginn der Pandemie auch die Finanzen gelitten haben. So sind alle Einnahmen aus den Veranstaltungen seit März 2020 komplett ausgefallen.

Aber die Zeit wurde von den Vereinsmitgliedern genutzt. Der Saal ist im Jahr 2020 komplett renoviert worden. Begonnen haben viele fleißige Hände mit dem Abriss und der Entsorgung der Holzdecken und Wände bereits am Freiwilligentag „Wir schaffen was“ im September 2020. Nachdem dieses Projekt seit einiger Zeit abgeschlossen ist, hat man bereits vor einigen Wochen mit der Renovierung und dem Austausch der Türen und Fenster im Vorraum der beiden 25-Meter Pistolenstände begonnen.

Fast keine Meisterschaften

Der Jugendleiter Dieter Spannagel sowie die Spartenleiter für Kurz- und Langwaffen, Dieter Schmid und Joshua Kühlberg, hatten nicht viel zu berichten, da fast alle sportlichen Veranstaltungen wie Meisterschaften und Rundenwettkämpfe seit März 2020 abgesagt waren. Da die Vereinsmeisterschaften 2020 noch vor der Corona-Pandemie durchgeführt wurden, konnten die Spartenleiter lediglich die Vereinsmeister aus 2020 ehren.

Danach folgte der Bericht der Schatzmeisterin Claudia Olbrich sowie der beiden Kassenprüfer Irene Jäkel und Stefan Koitzsch. Auf Antrag der Kassenprüfer hat die Versammlung die Schatzmeisterin einstimmig entlastet. Da Irene Jäkel nach zwei Jahren als Kassenprüferin ausscheidet, wählte die Versammlung Frank Strubel als ihren Nachfolger für die nächsten zwei Jahre.

Aufgrund eines vorliegenden Antrages wurde Walter Diehlmann, wegen seiner besonderen Verdienste für den Schützenverein 1923 Hubertus von der Hauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt. Walter Diehlmann ist zudem in diesem Jahr seit 50 Jahren Mitglied des Vereins. red